Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Российские СМИ опубликовали информацию о том, какую премию за успешное выступление сборной России по футболу получает тренерский штаб Станислава Черчесова.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, за победу в товарищеских матчах помимо обычной зарплаты тренеры и персонал получают вознаграждение в 20 миллионов рублей, а за ничейный счёт получает около 10 миллионов.

Часть от суммы премии получает сам главный тренер Станислав Черчесов, а остальное идёт его коллегам-тренерам и персоналу команды.

По сообщениям «Базы», до чемпионата мира по футболу 2018 года тренерский штаб получал бонусы почти в два раза меньше. За победы в матчах тренерам перечисляли 9 миллионов рублей на всю команду, а за ничейные результаты — около 4 миллионов.