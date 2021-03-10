Российская фристайлистка Любовь Никитина выиграла бронзовую медаль в личных соревнованиях на чемпионате мира по лыжной акробатике в Алматы, Казахстан.

В заключительной попытке Никитина набрала 94,47 балла, что позволило ей стать третьей по итогам соревнований. Победу в этой дисциплине одержала представительница Австралии Лора Пил, ее результат — 106,46 балла. Серебро завоевала американская фристайлистка Эшли Колдуэлл с результатом в 101,74 балла.

Также в этой дисциплине принимали участие такие представительницы России, как Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова, но они выбыли из борьбы за награды после второго раунда квалификации.

Ранее Никитина завоевывала серебро ЧМ по лыжной акробатике в личных соревнованиях, а также бронзу в турнире смешанных команд.

Турнир в Алматы завершится 11 марта.