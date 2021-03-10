На пятом этапе Кубка IBU в немецком Риднау стартовала женская укороченная индивидуальная гонка.

Спортсменки бегут дистанцию в 12,5 километра (5 кругов), а также будут проходить четыре огневых рубежа. За каждый промах спортсменка получает прибавление штрафного времени к своему результату.

Стартовые номера в первой группе получили Анастасия Гореева (9) и Валерия Васнецова (15). Затем в средней группе побегут Елизавета Каплина (30), Анастасия Шевченко (36), Наталья Гербулова (45) и Екатерина Носкова (53). Поздние стартовые номера достались еще двум российским биатлонисткам — Анастасии Егоровой (89) и Алине Кудисовой (99).

Ранее мужчины сборной России неудачно выступили в короткой индивидуальной гонке. Лучший результат продемонстрировал Семен Сучилов, занявший с двумя промахами одиннадцатое место.