Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова продемонстрировала шикарный подарок от своих фанатов.

Спортсменка выложила в своём «Инстаграме» фотографию с огромным букетом из красных роз в плетёной корзине, прикрепив несколько эмодзи.

«Какая красота», «Миллион роз для королевы. Алина выглядит великолепно!», — отреагировали на такой презент в комментариях.

Напомним, ранее Алина Загитова рассказала, планирует ли она возвращаться в большой спорт. Фигуристка подчеркнула, что за время приостановки спортивной карьеры она уже несколько раз приходила мыслями к тому, что хочет вернуться, однако пока не может сказать, когда это произойдет. Загитова выиграла все главные титулы в женском одиночном катании всего за два сезона.