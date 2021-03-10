Россиянка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал женского одиночного разряда на турнире в Дубае. В 1/8 финала она в трех партиях обыграла швейцарку Белинду Бенчич — 6:1, 2:6, 7:5.

Потапова четвертый раз в карьере обыграла представительницу топ-20 рейтинга WTA. Бенчич занимает 12-е место в классификации, Потапова — 88-е. Следующей соперницей уроженки Саратова будет чешка Барбора Крейчикова.

Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер третьего круга, уступив в двух сетах как раз Крейчиковой — 3:6, 2:6. Россиянка сделала один брейк, но проиграла четыре гейма на своей подаче. На предыдущей стадии Кузнецова одолела посеянную под первым номером украинку Элину Свитолину, а до этого обыграла китаянку Ван Цян.