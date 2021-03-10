Болельщики «Пари Сен-Жермен» накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» подготовили оскорбительный баннер в адрес певицы Шакиры — супруги защитника каталонского клуба Жерара Пике.

Фанаты продемонстрировали творение 8 марта — в Международный женский день. На баннере было написано «Шакира из Ла-Жункеры». Ла-Жункера — городок на границе Испании и Франции, известный своими секс-работницами, — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Eurosport.fr.

В «ПСЖ» отреагировали на креатив своих болельщиков, заявив о неприемлемости и осуждении подобного рода посланий.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барсой» начнется 10 марта в 23.00 по московскому времени. В первой встрече чемпионы Франции нанесли крупное выездное поражение каталонцам — 4:1.