Известный в прошлом биатлонист, экс-глава СБР Владимир Драчев заявил, что норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не заслуживал дисквалификации после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Клэбо финишировал первым на дистанции 50 км, однако впоследствии лишился золота, поскольку FIS удовлетворила протест сборной России, обвинившей норвежца в столкновении с Александром Большуновым, который сломал палку и потерял скорость, что не позволило ему бороться за первое место. В результате Большунову досталось серебро, а золото отошло другому норвежцы Эмилю Иверсену.

По мнению Драчева, дисквалификация — слишком суровое наказание для Клэбо, и он, и Большунов заслуживали только желтые карточки. «Не надо было его дисквалифицировать. В том инциденте оба нарушали, Большунов же выталкивал Клэбо. Куда тому было деваться? Не в забор же улетать. Выбирать коридор у него не было возможности. В том эпизоде оба сделали друг другу «комплимент», результатом чего и стала сломанная палка», — приводит комментарий Драчева ТАСС.

Итоги мужского марафона на ЧМ-2021 могут быть пересмотрены. Норвежская сторона опротестовала решение дисквалифицировать Клэбо. Апелляция должна быть рассмотрена на этой неделе.