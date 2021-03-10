Российские фристайлисты Максим Буров и Павел Кротов завоевали золото и бронзу в лыжной акробатике на чемпионате мира в Алматы.

Буров-младший продемонстрировал лучший прыжок в финале, за который судьи начислили ему 135 баллов. Он на самую малость опередил канадца Кристофера Лиллиса (133,5). Третье место занял Кротов с результатом 127,5. Старший брат триумфатора Илья Буров расположился на пятой позиции (83).

Для 22-летнего Максима Бурова это второй титул на чемпионатах мира. Первое золото он завоевал два года назад.

Сегодня, 10 марта, в Алматы состоялись также женские соревнования в лыжной акробатике. Россиянка Любовь Никитина стала бронзовым призером, золото досталось австралийке Лоре Пил.