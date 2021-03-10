Состоялась презентация нового болида «Феррари» SF-21, который будет выступать в ближайшем сезоне «Формулы-1». Скудерия — последняя из команд, показавших машины накануне старта чемпионата.

В ливрее SF-21 доминирует красный цвет двух оттенков — более темный, как на прошлогоднем Гран-при Тосканы, и более светлый. Логотип Mission Winnow стал зеленым, — отмечает «Чемпионат».

В ближайшем сезоне, стартующем 28 марта с Гран-при Бахрейна, основными пилотами «Феррари» будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший, пришедший из «Макларена». Тест-пилотом значится британец Каллум Айлотт. После минувшего сезона команду покинул Себастьян Феттель, выступавший за Скудерию на протяжении шести лет. Немец продолжит карьеру в «Астон Мартин».