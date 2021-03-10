Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок, сравнивая нынешнюю КХЛ с первыми сезонами, заявил, что уровень хоккея и исполнителей в лиге упал.

«С первыми сезонами, когда я работал в ХК МВД, даже нельзя сравнивать. Средний уровень игроков стал ниже, упал. Лига просела», — приводит слова Знарка журналистам РИА «Новости».

Возглавляемый 58-летним специалистом «Спартак» завершил выступление в Кубке Гагарина-2021, «всухую» проиграв ЦСКА серию 1/8 финала до четырех побед. Армейцы обыграли земляков с результатами 1:0 (ОТ), 4:1, 3:0 и 3:1. За всю серию красно-белые не смогли забросить ни одной шайбы в равных составах.

Знарок трудится в «Спартаке» с начала прошлого сезона. Год назад его команда также не преодолела стартовый барьер плей-офф, уступив в шести матчах московскому «Динамо». После этого сезон был досрочно завершен из-за пандемии.