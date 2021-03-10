Сегодня в Ледовом дворце СКА проводит решающий матч в первом раунде плей-офф — петербуржцам нужно побежать минское «Динамо» для выхода во второй раунд. Если этого не случится, команде придется вновь ехать в Минск, где хозяева спуску не дадут. А там уже и до седьмого матча в Питере недалеко.

Аналогичная история в параллельной паре «Динамо» (Москва) — «Северсталь». Шипачеву и остальным нужно выигрывать, иначе в Череповце у команды Андрея Разина точно будут шансы.

Обе серии, с большой вероятностью, завершатся сегодня. Как-никак оба фаворита играют в домашних матчах. Хотя матчи, понятно, простыми не будут.

Если москвичи и питерцы сегодня завершат серии в свою пользу, то выйдут друг на друга. Будет традиционное противостояние СКА и московского «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Сейчас фаворита в этой серии не отыскать. У армейцев сильнее состав, у «Динамо» есть звездная первая тройка.

К тому же, бело-голубые набрали больше очков, чем СКА в регулярном чемпионате, а главный факт в пользу бело-голубых — все четыре игры сезона московское «Динамо» у СКА выиграло.

Впрочем, последний тезис в плей-офф очень часто опровергается, подтверждая, что «регулярка» и игры навылет — чуть ли не разные соревнования. Еще непонятно, у кого будет преимущество.

Несколько лет назад СКА уже находился в роли клуба, которого «Динамо» по ходу сезона обыгрывало в каждом матче. Это тоже был второй раунд — тогда петербуржцев возглавлял Олег Знарок, и «Динамо» удалось пройти. Как оно будет на этот раз неясно — противостояние СКА — «Динамо» еще нужно дождаться.