В Ледовом дворце Санкт-Петербурга стартовал пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо».

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте СКА.

В случае победы армейцы досрочно выйдут в следующую стадию. Если верх возьмет «Динамо», соперники вернуться в Минск, чтобы сыграть шестой матч.

В первой и второй встречах, прошедших на берегах Невы, СКА был сильнее — 4:2 и 6:4. В столице Беларуси команды обменялись победами. Сначала победили петербуржцы — 4:3 (ОТ). Через день «зубры» взяли реванш — 2:1.

«Динамо» еще никогда в своей истории не пробивалось в полуфинал конференции. Ранее в истории КХЛ зафиксирован всего один случай, когда команда выигрывала серию, уступая по ходу 0:3. В 2015 году это удалось СКА в противостоянии с московскими одноклубниками.