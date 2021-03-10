Вторая ракетка России Андрей Рублёв без борьбы вышел в четвертьфинал мужского одиночного разряда престижного турнира в Дохе.

Во втором круге он должен был встретиться с французом Ришаром Гаске, однако соперник не явился на матч, сославшись на травму ноги. Стадию 1/16 финала Рублёв пропустил благодаря высокому рейтингу. В Дохе он посеян под третьим номером.

В четвертьфинале россиянин померится силами с победителем противостояния Мартон Фучович (Венгрия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР). В столице Катара Рублёв защищает прошлогодний титул. В случае выхода в полуфинал он может пересечься с соотечественником Асланом Карацевым, который в феврале произвел фурор, дойдя до полуфинала Australian Open.