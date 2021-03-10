В Лиге Европы наступает пора матчей плей-офф 1/8 финала. 8 пар встретятся, чтобы выявить победителя по сумме двух матчей.

Пары были составлены по результатам жеребьевки. Победители группового турнира Лиги Европы выходили на тех, кто занял вторые места. Также в плей-офф попали восемь участников группового турнира Лиги чемпионов, которые заняли в своих квартетах третье место. Уже состоялись матчи 1/16 финала.

Теперь пройдут игры 1/8 финала. Из матчей, которые стоит выделить, это английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Милан». Англичане прошли в предыдущем раунде «Брюгге». Итальянцы сумели победить в противостоянии с «Црвеной Звздой» с помощью правила выездного гола.

Другие семь пар выглядят так: «Славия» — «Рейнджерс», «Аякс» — «Янг Бойз», «Динамо» (Киев) — «Вильярреал», «Тоттенхэм» — «Динамо» (Загреб), «Гранада» — «Мольде», «Рома» — «Шахтер», «Олимпиакос» — «Арсенал».