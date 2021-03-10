Российская биатлонистка Анастасия Гореева завоевала серебряную медаль в короткой индивидуальной гонке на 12,5 км на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Гореева заработала три штрафных минуты на первом и втором огневых рубежах (1-2-0-0). На финише 21-летняя спортсменка отстала на 12,1 секунды от немки Ванессы Войт, которая не допустила ни одного промаха. Бронза досталась француженке Софи Шово (0-2-0-1).

Остальные россиянки не попали в топ-30. Анастасия Егорова стала 31-й (0-3-0-2), Алина Кудисова — 38-й (3-0-0-1), Наталья Гербулова — 47-й (1-1-1-2), Валерия Васнецова — 54-й (3-1-2-2), Екатерина Носкова — 55-й (0-1-2-4), Елизавета Каплина — 67-й (1-2-3-0). Всего в итоговом протоколе отметились 105 спортсменок.

10 марта в Обертиллиахе состоялась также мужская короткая индивидуальная гонка: россияне в число призеров не попали.