Фигуристка Евгения Медведева попробовала себя в качестве актрисы художественного кино. Двукратная чемпионка мира приняла участие в съемках сериала «Последий аксель».

В фильме Медведева играет роль самой себя. Продюсер проекта Катерина Ласкари опубликовала в инстаграме фотографии с первого дня съемок с участием спортсменки. «Евгения Медведева — собственной персоной на «Последнем акселе». Консультант сериала, начинающая актриса, дива, камео. Влюбила в себя всю площадку», — написала в посте Ласкари.

«Последний аксель» — многосерийная спортивная драма, показывающая фигурное катание с разных сторон. Съемки начались еще летом 2020 года, однако были приостановлены. Рестарт произошел только в марте.

Помимо Медведевой, в сериале ожидается появление олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина в роли хореографа.