Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в матче 1/8 финала турнира в Дохе — 7:6, 3:6, 2:6.

Карацев одолел рейтингового соперника на тай-брейке первой партии со счетом 7:5. Однако во втором и третьих сетах Тим был сильнее. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Карацев заработал 6 эйсов и допустил 7 двойных ошибок. Тим 9 раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Австриец реализовал три брейк-пойнта из пяти, россиянин — ноль из двух.

В четвертьфинале Тим сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в двух сетах победил казахстанца Александра Бублика — 6:4, 6:3.

В мужском одиночном разряде турнира в Дохе остался один россиянин — Андрей Рублёв. Он пробился в четвертьфинал, не выходя на корт, поскольку его соперник Ришар Гаске снялся с соревнований из-за травмы.