Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова поделилась мыслями по поводу замены гимна России песней «Катюша» на крупных международных соревнованиях.

В январе комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать «Катюшу» вместо национального гимна в связи с санкциями, запрещающими использование российскими атлетами национальных символов на крупных стартах, включая Олимпиады. Сообщалось, что эта песня будет звучать на хоккейном чемпионате мира в Риге. На Олимпиаде в Токио сборная России выступит под аббревиатурой ROC.

Ефимова призналась, что не слышала об идее замены гимна «Катюшей», но ей нравится это идея. «Прикольно. Мне кажется, это хорошая песня. Можно вообще включить «Нас не догонят», — сказала пловчиха в интервью Sport24.

В настоящее время Ефимова готовится к чемпионату России по плаванию, который станет отборочным на Игры в Токио.