В матче 17-го тура Молодежной лиги «Зенит» в гостях нанес поражение «Химкам» — 3:1.

Команда Константина Зырянова уступала по ходу встречи, пропустив на 17-й минуте, однако еще до перерыва вышла вперед благодаря точным ударам Кима и лучшего бомбардира клуба Никиты Терещука. В начале второго тайма Терещуу закрепил перевес сине-бело-голубых. «Химки» заканчивали поединок в меньшинстве из-за удаления на исходе Никиты Польщикова.

Набрав 43 очка, молодежный состав «Зенита» вернулся на вершину группы «Б». Петербуржцы опережают на три балла ЦСКА, которому уступили в предыдущем туре (2:4). Армейцы имеют матч в запасе — их сегодняшняя игра с идущим третьим в таблице «Локомотивом» была перенесена на более поздний срок.