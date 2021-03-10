Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев пройдет в Чечне реабилитацию после перенесенного коронавируса по приглашению главы Республики Рамзана Кадырова.

Кадыров встретил средневеса чеченского происхождения в аэропорту Грозного, затем опубликовал пост в инстаграме, в котором сообщил, что Чимаев пройдет лечение в Чечне. «В его планах пройти реабилитацию и полностью восстановиться от перенесенного COVID-19. Первые восстановительные сборы спортсмен также проведет в Чечне», — написал Кадыров.

1 марта Чимаев объявил о завершении карьеры в связи с нелучшим состояниям организма на фоне пандемии. Позже Кадыров уговорил бойца продолжить карьеру. 26-летний швед по прозвищу Волк выиграл все три боя в UFC и не потерпел ни одного поражения в других подразделениях смешанных единоборств.