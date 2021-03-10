Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Полномочия вступят в силу после Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Бах был единственным претендентом на пост. Выборы состоялись в ходе 137-й сессии МОК, проходившей в формате онлайн-конференции. Немец набрал 93 голоса из 94 возможных. Один член МОК высказался против переизбрания Баха.

Это будет третий срок президентства Баха. Олимпийский чемпион-1976 по фехтованию работает в МОК с 1991 года, когда стал членом организации, а возглавил ее в 2013 году, сменив бельгийца Жака Рогге.

После переизбрания Бах поблагодарил за оказанное доверие, а также предложил добавить слово «вместе» к олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее».