Больше двадцати сотрудников футбольного клуба «Локомотив» написали заявления об увольнении по собственному желанию после публикации в соцсетях фотографии, на которой они изображены в одинаковых футболках.

На футболке отпечатана нецензурная надпись с цитатой бывшего директора по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николая Комарова, который был уволен около недели назад. Все, кто попал на общее фото, были вынуждены покинуть клуб. Это сотрудники отдела маркентинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента, — сообщает «Чемпионат».

Ранее в «Локомотиве» произошли изменения на руководящих постах. В декабре клуб покинул генеральный директор Василий Кикнадзе. Его место занял Владимир Леонченко. Также ушел председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

После рестарта сезона «Локомотив» одержал три победы подряд, обыграв «Тамбов» в Кубке России (3:0), ЦСКА (2:0) и «Арсенал» (3:0) в РПЛ. После 21 тура в активе железнодорожников 34 очка — на восемь меньше, чем у лидирующего «Зенита».