Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг, приговоренный к семи месяцам заключения за хранение кокаина и превышение скорости, уклонился от тюрьмы и отбудет наказание в наркологической клинике.

Норвежец начнет отбывать срок в апреле. При этом он будет проходить регулярное тестирование на наличие наркотиков в организме. Как отмечает издание VG, пациентам предлагают отдельные палаты высокого стандарта с собственной ванной комнатой, а также возможности для прогулок в любое время года.

Нортуг завоевал два золота на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, став лучшим в командном спринте и марафоне на 50 километров классическим стилем. Он также 13 раз побеждал на чемпионатах мира.