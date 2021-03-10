Нападающий «Зенита» Артем Дзюба будет вызван в сборную России и станет ее капитаном в ближайших отборочных матчах чемпионата мира-2022. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

24 марта россияне сыграют на выезде с мальтийцами, 27-го — дома со словенцами, 30-го — в гостях со словаками. В комментарии «РБ-Спорт» Черчесов сообщил, что уже составил список кандидатов на участие в этих встречах, а окончательный вариант объявит 15 марта.

Дзюба не вызывался в национальную команду на предыдущий сбор, который проходил осенью прошлого года, из-за скандала с интимным видео. Всего 32-летний форвард провел за сборную 47 матчей и забил 26 голов. Впервые капитанскую повязку он примерил в сентябре 2018 года — в победном матче со сборной Турции в Лиге наций (2:1).