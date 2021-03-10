В Санкт-Петербурге проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо». После стартовой трети впереди белорусский клуб — 1:0.

Единственную шайбу на 4-й минуте в равных составах забросил Павел Варфоломеев, замкнувший прострел Дениса Мосалева из-за ворот на дальнюю штангу. Еще одним ассистентом при взятии ворот стал Алексей Протас.

Тренерский штаб СКА впервые в серии доверил пост номер один шведу Магнусу Хелльбергу. В предыдущих четырех матчах ворота защищал Александр Самонов.

По итогам первого периода СКА перебросал соперника 10-4. Команды заработали по одному минимальному штрафу: у хозяев провинился Иван Морозов, у гостей — Адам Альмквист.

В случае победы СКА досрочно выйдет в полуфинал конференции. Если «Динамо» удержит преимущество, серия продолжится 12 марта в Минске.