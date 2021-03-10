Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо обратился к Норвежской лыжной ассоциации с просьбой отменить апелляцию на решение жюри FIS дисквалифицировать спортсмена по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Клэбо первым финишировал в гонке, но впоследствии был лишен золота за столкновение с Александром Большуновым, из-за которого россиянин сломал палку и не смог побороться за первое место. Позже норвежская стороны опротестовала это решение, и результаты гонки могут быть пересмотрены.

Клэбо опубликовал пост в инстаграме, в котором отметил, что считает неправильным, что судьба медалей будет решаться в кабинетах. «Я только что сказал Норвежской лыжной ассоциации отменить апелляцию. В любом случае получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки в карьере было бы совсем не то», — написал норвежец.

Он также поздравил Эмиля Иверсена с победой в марафоне и назвал серебряного призера Большунова блестящим лыжником. В Оберстдорфе Клэбо завоевал три награды высшей пробы — в личном спринте, командной спринте и в составе эстафетного квартета.