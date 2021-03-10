Бывший главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов может сменить Олега Знарка в «Спартаке». Московский клуб завершил сезон КХЛ, проиграв ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина (0:4).

Вероятность появления Кудашова в «Спартаке» оценивается как очень высокая, — сообщает «Спорт-экспресс». До СКА в КХЛ 49-летний специалист возглавлял «Атлант», впоследствии прекративший существование, и ярославский «Локомотив». В Петербурге и сборной России он проработал меньше года, его преемником на обоих постах стал Валерий Брагин.

Знарок проработал со «Спартаком» два года. Он дважды выводил красно-белых в плей-офф, но оба раза команда не преодолевала барьер стартового раунда Кубка Гагарина. В прошлом году «Спартак» уступил дорогу в четвертьфинал московскому «Динамо» (2:4 в серии), а теперь всухую проиграл землякам из ЦСКА.