В Санкт-Петербурге завершился второй период пятого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо». Хозяева забросили две шайбы и вышли вперед — 2:1.

Оба гола на счету нападающего Эмиля Галимова. На 25-й минуте поединка россиянин поразил дальний угол после скоростного рейда, ему ассистировали Виктор Антипин и Иван Морозов. Через пять минут Галимов выиграл борьбу на пятачке у Дмитрия Знахаренко и забил повторно, добив шайбу, отскочившую от вратаря «Динамо» Доминика Фурха. Морозов записал в актив еще одну результативную передачу, еще один ассист — в активе Игоря Ожиганова.

В первом периоде счет открыл Павел Варфоломеев. Команды ушли на второй антракт при соотношении бросков 16-10 в пользу СКА.

В случае виктории петербуржцы выиграют серию со счетом 4:1 и завоюют путевку в полуфинал Западной конференции.