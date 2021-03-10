Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями о съемках в сериале «Последний аксель», где она исполняет роль самой себя.

Спортсменка призналась, что нервничала перед дебютом в качестве киноактрисы. «На съемочной площадке царит такая дружеская атмосфера, что уже непосредственно перед съемками расслабилась, и все нормально получилось. Тренироваться мне, конечно, привычнее, потому что я не профессиональная актриса. Но я старалась», — рассказала Медведева в инстаграме.

Помимо роли в сериале, Медведева работает в проекте в качестве консультанта. В кинокартине также ожидается появление олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, который предстанет в роли хореографа.