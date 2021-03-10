Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Маккензи Макдональда в 1/8 финала турнира в Марселе (Франция) — 7:6 (7:4), 6:4.

Матч длился 1 час 56 минут. Хачанов, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, посеян в Марселе под 3-м номером. Макдональд располагается на 120-й строке в мировой классификации. В ходе поединке Хачанов не допустил ни одной двойной ошибки и сделал 6 эйсов. Его соперник пять раз подал навылет. На старте второй партии россиянин проиграл два подряд гейма на своей подаче и отыгрался с 1:3.

Следующим соперником Хачанова будет австралиец Мэттью Эбден, который в своем матче 1/8 финала не оставил шансов финну Эмилу Руусувуори — 6:2, 6:2.

Посеянный на турнире под первым номером Даниил Медведев вступит в борьбу 11 марта. Его первым оппонентом станет белорус Егор Герасимов, разгромивший в 1/16 финала немца Янника Ханфманна — 6:2, 6:0.