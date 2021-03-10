Нападающий Артемий Панарин вернулся к тренировкам в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» спустя две недели.

Россиянин пропустил восемь последних матчей клуба из-за того, что покинул расположение команды 22 февраля после резонансного интервью Андрея Назарова, в котором бывший тренер «Витязя» обвинил хоккеиста в избиении девушки в баре рижского отеля в 2011 году.

Твиттер «Рейнджерс» опубликовал небольшой видеоролик, на котором показано, как Панарин выбегает из раздевалки на лед в тренировочной форме. «Скажите это вместе с нами: привет, Хлебушек», — говорится в сообщении твиттера.

В нынешнем сезоне Панарин провел 14 матчей и набрал 18 (5+13) очков. Следующий матч ньюйоркцы проведут 11 марта в гостях против «Бостона».