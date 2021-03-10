Основное время пятого матча серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» не выявило победителя. После трех периодов зафиксирована ничья — 3:3.

Исход противостояния определится в овертайме, который пройдет до «мгновенной смерти» — первой заброшенной шайбы. Ранее соперники уже выясняли отношения в дополнительное время — в третьем матче удача улыбнулась петербуржцам, победившим 4:3 благодаря точному броску Линдена Вея.

В пятом поединке у СКА отличились Эмиль Галимов (дважды) и Кирилл Марченко. Марченко перевел игру в овертайм за 2 минуты 2 секунды до конца третьего периода. Ему ассистировали Динар Хафизуллин и оформивший очковый хет-трик Эмиль Галимов. У «Динамо» дубль на счету Павла Варфоломеева, еще одну шайбу забросил Денис Мосалев.

Победа гарантирует армейцам выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. При другом исходе серия вернется в Минск.