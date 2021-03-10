В КХЛ определились еще два участника четвертьфинальной стадии плей-офф: ими стали «Авангард» и московское «Динамо».

Омский клуб, временно базирующийся в Балашихе, победил дома «Автомобилист» 3:1 и выиграл серию со счетом 4:1. У «ястребов» Сергей Толчинский, Иржи Секач и Алексей Береглазов отличились во втором периоде. В стартовой трети счет открыл самый возрастной игрок КХЛ Павел Дацюк. Отметим также удаление Ильи Ковальчука до конца игры в середине первого периода за удар коленом.

«Динамо» нанесло третье подряд поражение «Северстали» 4:3 и также завершило серию в пяти матчах. В составе бело-голубых забрасывали Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин. Череповчане, уступая 0:4, отыграли три шайбы стараниями Индржиха Абдула и оформившего дубль Вадима Кудако, но на большее их не хватило.

Соперники «Авангарда» и «Динамо» в четвертьфинале определятся позже. Ранее путевки в эту стадию завоевали ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».