СКА вырвал домашнюю победу над минским «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 4:3 (ОТ). Счет в серии стал 4:1 в пользу петербуржского клуба.

Викторию СКА принес Андрей Кузьменко, подставивший клюшку под бросок Антона Бурдасова. В это время хозяева льда играли в большинстве. На реализацию удаления Ильи Шинкевича потребовались 22 секунды.

В основное время в составе армейцев отличились Эмиль Галимов, оформивший дубль, а также Кирилл Марченко, переведший матч в овертайм за две минуты до третьей сирены. У «Динамо» заброшенные шайбы на Павла Варфоломеева (два гола) и Дениса Мосалева.

На трибунах Ледового дворца в Санкт-Петербурге присутствовали 8427 зрителей. СКА 11-й раз подряд вышел в полуфинал Западной конференции. В следующем раунде команда Валерия Брагина сразится с московским «Динамо».