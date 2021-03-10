В КХЛ определились две четвертьфинальные пары Кубка Гагарина-2021. В конференции «Запад» СКА сразится с московским «Динамо», а ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом».

Серии пройдут до четырех побед одной из команд. Стадией ранее армейцы Москвы разгромили «Спартак» (4:0), «Локомотив» разобрался с «Йокеритом» (4:0), СКА был сильнее минского «Динамо» (4:1), московское «Динамо» одолело «Северсталь» (4:1).

В конференции «Восток» известны два четвертьфиналиста — «Ак Барс» и «Авангард». В еще двух противостояниях борьба продолжается: магнитогорский «Металлург» ведет в серии с «Барысом» (3:2), «Салават Юлаев» выигрывает у «Трактора» (3:1).

Все четыре матча между СКА и «Динамо» в «регулярке» завершились победами команды Владимира Крикунова. Даты матчей 1/14 финала будут названы позже. Первые две встречи, а также пятая и седьмая в случае необходимости, пройдут в Санкт-Петербурге; третья, четвертая и шестая — в Москве на «ВТБ Арене».