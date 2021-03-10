«ПСЖ» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 марта в Париже, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Клуб уже встречался с сегодняшними соперниками на «Камп Ноу» и там уже обыгрывал их с разгромным счётом 4-1. Итоги, которые не оставляют никаких шансов, всё предельно ясно, кто здесь фаворит. Сейчас «Барселона» уже давно не тот соперник, который был раньше. Особенно четыре года назад в европейских турнирах.

В ПСЖ в первой встрече отличился Килиан Мбаппе, которые забил целых три гола. В тени молодого французского футболиста остался даже Месси, который ту игру провёл достаточно вяло.

Но отметить также стоит и главного тренера парижан Маурисио Почеттино. Аргентинец очень четко угадал с выбором игроков на матчи и с тактикой.

«Барселона»

Клуб в открывающем матче на «Рамон Санчес Писхуан» выступил очень и очень плохо. Поражение 0-2 явно не тот результат, которые планировали представители Барселоны перед выходом на поле. Теперь коллективу достаточно сложно будет пробраться в финал местного чемпионата.

Предыдущая неделя для клуба прошла в рамках Кубка Испании, там в полуфинальной встрече клуб обыграл «Севилью», причём возвращался с очень неприятного счёта 0-2 после первых 10 минут матча. Тогда клуб совершил просто нечеловеческие усилия и всё-таки дожал своего соперника в овертаймах.

ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Барселоны» — за 3.12.

Аналитики считают, что в сегодняшней встрече ПСЖ выглядят определённым фаворитом, ведь предыдущим матч уже показал всю истинную суть обеих команд, поэтому предлагают взять их победу с коэффициентом 2.21.