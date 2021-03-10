Алана Мамаева объявила о разводе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, которого ранее уличила в супружеской измене.

2 марта Мамаева сообщила о том, что ее муж в ходе сборов «Ростова» в Испании имел интимную связь с 29-летней местной жительницей. Алана опубликовала паспортные данные разлучницы, которая позже заявила о намерении подать в суд на Мамаеву за угрозы. На следующий день появилась информация, что Алану доставили в больницу без сознания.

О разводе с супругом Мамаева сообщила в сториз инстаграма. «Разводимся мирно и без скандалов. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают», — написала девушка. Она сообщила, что не претендует на раздел имущества, не будет просить алименты и разрешит футболисту видеть детей в любое время.

В девичестве Алана носила фамилию Хубецова. Пара поженилась в августе 2013 года. До этого Алана была замужем за многократным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.