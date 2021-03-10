В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на своем поле нанес поражение «Атлетику» из Бильбао — 2:1.

Победа «матрасников» вышла волевой. Счет на 21-й минуте открыл нападающий гостей Икер Муньяин. Маркос Льоренте на второй добавленной к первому тайму минуте восстановил паритет. Победный мяч провел Луис Суарес, реализовавший пенальти на 51-й минуте.

Команда Диего Симеоне набрала 52 очка после 26 туров и упрочила лидерство в таблице. Она нарастила отрыв от ближайшего преследователя в лице «Барселоны» до 6 баллов. Занимающий третье место «Реал» отстает от земляков на 8 пунктов.

В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Хетафе» 13 марта. На следующей неделе мадридцев ждет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». «Матрасники» отправятся на «Стэмфорд Бридж» отыгрываться после домашнего поражения 0:1.