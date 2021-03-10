Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт сравнил противостояние со СКА в первом раунде плей-офф КХЛ со сражением Давида и Голиафа.

После поражения на выезде 3:4 (ОТ) «зубры» завершили выступление в Кубке Гагарина. СКА прошел дальше, где встретится с другим «Динамо» — московским. Серия пройдет до четырех побед одной из команд.

Вудкрофт заявил, что гордится командой, несмотря на отрицательный результат и ранний вылет из розыгрыша. «Эта серия была, как сражение Давида с Голиафом. Стране есть чем гордиться, в этом сезоне заиграли молодые ребята», — передает слова наставника «Чемпионат». Канадский специалист назвал СКА «отличной командой с длинной скамейкой, которая может себе позволить лучших игроков».

СКА 11-й раз подряд пробился в следующую стадию турнира. Минчане еще никогда не преодолевали барьер 1/8 финала. Всего у них было пять таких попыток.