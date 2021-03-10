Шесть российских биатлонистов выступят в мужском спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Гонка пройдет 11 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

Первым из россиян стартует Александр Логинов под 3-м номером. Следом побежит Матвей Елисеев. Эдуард Латыпов отправится на дистанцию 42-м, Карим Халили — 58-м, Евгений Гараничев — 78-м, Кирилл Стрельцов — 97-м. Всего в старт-лист попали 105 спортсменов.

Лидер общего зачета Йоханнес Бё уйдет на трассу после Елисеева под 5-м номером. Также претендующий на Большой Хрустальный Глобус Стурла Легрейд стартует 25-м.

В программе этапа также значатся женский спринт (12 марта), гонки преследования (13 марта), смешанная эстафета и сингл-микст (14 марта).