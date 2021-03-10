Главный тренер СКА Валерий Брагин не стал комментировать судейство в серии первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо».

Петербуржцы прошли минчан, победив в серии 4:1. Исход пятого матча решился в овертайме — 4:3. В следующей стадии армейцы сыграют с московским «Динамо».

После третьей встречи главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт и глава наблюдательного совета клуба Дмитрий Басков намекали на судейский прихват в отношении «зубров». На пресс-конференции после пятой игры Брагин не ответил на вопрос об арбитраже. «Никогда это не комментирую», — приводит слова наставника сайт СКА.

Брагин сообщил, что перед дуэлью с московским «Динамо» предоставит отдых игрокам. Даты проведения матчей четвертьфинальной серии будут названы позже.