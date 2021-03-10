СКА 11-й раз подряд пробился в четвертьфинал плей-офф КХЛ, Артем Дзюба получит вызов на мартовские матчи сборной России, Йоханнес Клэбо призвал отменить апелляцию на результаты марафона на ЧМ. Эти и другие новости — в топ-подборке Nevasport за 10 марта.

СКА дожал минское «Динамо» и пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина

СКА после домашней победы над минским «Динамо» в овертайме (4:3) гарантировал себе участие в четвертьфинале Кубка Гагарина. Соперником петербуржцев будет московское «Динамо», также в пяти матчах обыгравшее в серии до четырех побед «Северсталь».

Дзюба вернется в сборную России в статусе капитана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что намерен вызвать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на отборочные матчи чемпионата мира-2022 с командами Мальты, Словении и Словакии, которые пройдут в конце марта. Дзюба пропускал предыдущий сбор из-за скандала с интимным видео. Черчесов планирует наделить нападающего капитанскими полномочиями.

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, Карацев выбыл

Российское представительство на турнире в Дохе сократилось в два раза: Аслан Карацев проиграл в трех сетах Доминику Тиму (7:6, 3:6, 2:6), а Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал, не выходя на корт. Соперник второй ракетки России Ришар Гаске снялся с турнира по причине травмы.

Норвежские СМИ нашли фото, оправдывающее Клэбо в контакте с Большуновым в гонке ЧМ

Норвежские журналисты провели экспертизу столкновения Йоханнеса Клэбо и Александра Большунова на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. По мнению эксперта Петтера Скинстада, норвежский лыжник не нарушал правил и не должен был пропускать россиянина. В результате столкновения у Большунова сломалась палка, а финишировавший первым Клэбо был дисквалифицирован. Итоги гонки могут быть пересмотрены, поскольку сборная Норвегии подала протест в FIS.

Клэбо попросил отозвать апелляцию на дисквалификацию в марафоне на ЧМ

Йоханнес Клэбо обратился в Норвежскую ассоциацию лыжных гонок с просьбой отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Норвежец финишировал первым, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым. Решение по апелляции ожидается на этой неделе.