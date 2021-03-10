В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на нейтральном поле в Будапеште нанес поражение «Лейпцигу» — 2:0. Мерсисайдцы проследовали в следующую стадию турнира.

В составе «Ливерпуля» забитыми мячами отметились Мохамед Салах и Садио Мане, поразившие ворота «быков» в течение четырех минут в середине второго тайма. В первом матче, который также прошел на «Пушкаш-Арене», английский клуб также был сильнее — 2:0. В той встрече также забивали Салах и Мане.

Помимо «Ливерпуля», в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Порту», одолевший «Ювентус», дортмундская «Боруссия», выбившая «Севилью», а также «Пари Сен-Жермен», оставивший за бортом «Барселону». Остальные участники второй стадии плей-офф определятся на следующей неделе: «Реал» примет «Аталанту» (первый матч — 1:0), «Челси» сыграет с «Атлетико» (1:0), «Бавария» — с «Лацио» (4:1), «Манчестер Сити» — с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0).