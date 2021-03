Журналист Ричард Льюис по CS:GO резко высказался относительно тренера команды Natus Vincere по шутеру от Valve Андрею B1ad3 Городенскому. По его словам, наставник не справляется со своей должностью и не должен присутствовать в ростере «Рождённых Побеждать». Оь этом он сообщил во время подкаста Return Of By The Numbers.

NAVI гарантированно проигрывают минимум три раунда за карту из-за отвратительного использования времени. Это все, что вам надо знать о B1ad3. Если вы делаете убогий фейк, а затем пытаетесь выйти на другую точку без единой гранаты за десять секунд до конца раунда — вашу команду точно тренирует B1ad3. Убирайся из NAVI!

Эмоции после победы или поражения в спорте всегда являются очень сильными и запоминающимися. В активных видах спорта мы не раз видели, как та или иная команда или кто-то из её участников очень эмоционально реагирует на происходящее. В киберспорте также присутствуют похожие моменты. Разберём психологию игроков на примере случая с игроком коллектива Movstar Riders в CS:GO Оуэном smooya Баттерфилдом.