Свободный игрок в Dota 2 Игорь iLTW Филатов поделился своими мыслями о лучшем киберспортсмене первой позиции в дисциплине. По его словам, в ранее самым сильным керри был нынешний участник состава Dota Team Роман RAMZES666 Кушнарёв. Об этом геймер сообщил во время трансляции на Twitch.

Я бы сказал так. Лучший керри в СНГ — это Cooman. Просто если Cooman не будет в топе, вы знаете, что со мной будет. Cooman в любом случае лучший. Ну, RAMZES666 так-то, если что, в прошлом был лучше всех нынешних ребяток. А прошлое — это было не так давно, если что. Сейчас камбекнет RAMZES666

Ранее Игорь iLTW Филатов поделился своим мнением об киберспортсменах первой позиции. По его словам, керри коллектив Natus Vincere Алик V-Tune Воробей очень хорошо выступает на данной роли, из-за того, что придумывает новые решения, которых ещё никто не придумывал. Об этом геймер заявил на стриме Twitch.