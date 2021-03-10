«Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч «Барселону» — 4:1 и 1:1.

В ответном матче на «Парк де Пренс», прошедшем без зрителей, французский клуб открыл счет благодаря реализованному пенальти в исполнении Килиана Мбаппе на 31-й минуте. В двухраундовой дуэли с «Барсой» нападающий забил четыре мяча. Каталонцы отыгрались на 37-й минуте — отличился Лионель Месси. Он же упустил отличную возможность вывести сине-гранатовых вперед на исходе первого тайма. Удар аргентинца с одиннадцатиметровой отметки отразил Кейлор Навас. Больше голов в игре не было.

«ПСЖ» взял реванш у «Барселоны» за вылет на этой же стадии четыре года назад. Тогда каталонцы прошли парижан, отыгравшись после гостевых 0:4.