Комментатор и стример по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказался об участнике ростера Natus Vincere Александре s1mple Костылеве и его уровне влияния на сообщество. По его словам, такие игроки высокого класса, как украинский киберспортсмен, должны осознавать насколько большая аудитория следит за каждым его словом. Об этом Триноженко сообщи во влоге на ютубе.

Я хотел бы, чтобы легендарные игроки уровня s1mple, прежде чем так негативно высказываться в публичном доступе, стримах, понимали, что они серьезные чуваки. S1mple — человек, за которым идут десятки тысяч молодых ребят, и, соответственно, когда он кого-то макает вот так вот за плохую игру

Ранее Арсений ceh9 Триноженко порассуждал о медийной составляющей в дисциплине. По его словам, два лучших игрока мира Александр s1mple Костылев из Natus Vincere и Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality имеют абсолютно разных уровень популярности. Триноженко считает, что помимо индивидуальной игры геймерам нужно вести свои социальные сети для роста популярности. Об этом стример рассказал во влоге на ютубе.