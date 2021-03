Комментатор и ведущий по CS:GO Виталий v1lat Волочай высказался о критике журналиста Ричарда Льюиса про нынешнего наставника состава Natus Vincere Андрея B1ad3 Городенского. По его словам, ненависть журналиста и его коллеги с Данкана Thorin Шилдса не объективна, а также, что этих представителей киберспортивной сферы выгнали из многих проектов. Об этом Волочай написал в твиттере.

Хейт к СНГ киберспорту передается разными путями. Включая половой.Ричард Льиюс подхватывает эстафету у Торина и опять забывает выпить таблетки с утра.Че ж их так распирает то от ненависти??P.S. Знаете что обьединяет Ричарда и Торина? Правильно. Их отовсюду уволили

Ранее журналист Ричард Льюис по CS:GO резко высказался относительно тренера команды Natus Vincere по шутеру от Valve Андрею B1ad3 Городенскому. По его словам, наставник не справляется со своей должностью и не должен присутствовать в ростере «Рождённых Побеждать». Оь этом он сообщил во время подкаста Return Of By The Numbers.