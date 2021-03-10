Разработчики Dota 2 Valve обновили категории репортов. В данный момент геймеры могут подать жалобу, не только по классическим причинам, по типу читерство или злоупотребление способностей, но и за буст аккаунтов. Данная информация была опубликована на сайте streamdb.info

Список изменений:

Введены репорты за злоупотребление уязвимостями системы подбора игроков, бустинг и прочее подобное поведение.

На текущий момент пользователи, которые будут рассматривать дела в «Патруле» имеют дополнительную кнопку блокировки подозреваемых по причине бустинга.

Ранее стример и аналитик по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов рассказал о новом чите в дисциплине, благодаря которому можно увидеть всех своих будущих соперников и тиммейтов и их статистику ещё до принятия игры. По его словам, на высоком рейтинге в соревновательном матчмейкинге этой программой пользуются все. Об этом Кузнецов сообщил во время трансляции подкаста «Штормовой Улит».