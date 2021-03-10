Игрок команды Alliance по Dota 2 Густав s4 Магнуссон порассуждал о возвращении своего бывшего тиммейта Хенрика AdmiralBulldog на киберспортивную сцену. По его словам, 30-летний шведский геймер отлично бы выступал на Nature’s Prophet и Lone Druid, а соперники бы определённо добавили в список банов этих персонажей. Об этом Магнуссон сообщил во время интервью на командном ютуб канале.

Наверное, ему все так же банили бы Nature’s Prophet и Lone Druid, потому что это же буквально убрать игрока из команды. Думаю, AdmiralBulldog вновь бы начал играть на Nature’s Prophet на высшем уровне. Немного практики и он бы точно вернулся в список лучших на этом герое. Так что ему нельзя отдавать такого персонажа

Ранее игрок команды Galaxy Racer Female по CS:GO Ксения vilga Клюенкова высказалась о разнице между девушками и парнями в дисциплине. По её словам, во многом решает воспитание и в тяжёлых ситуациях девушки чаще примут неверные решения, когда мужчины готовы к ним, именно в этом и есть разница. Об этом киберспортсменка заявила во время подкаста «Респаун».